Украинская курятина продолжает покорять Европу

Об этом сообщает prm.ua со ссылкой на статистическую службу Европейского союза - Eurostat.

При этом объем поставок украинской курятины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти вдвое – на 90,6%. В январе-мае 2017 года Украина поставила на европейский рынок 26,31 тыс. тонн продукции птицеводства.

Лидером среди импортеров курятины в ЕС является Таиланд, за первые 5 месяцев 2018 года эта страна поставила в ЕС 321,61 тыс. тонн курятины. На втором месте по данному показателю Таиланд – 123,89 тыс. тонн.