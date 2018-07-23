12:55 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинская курятина продолжает покорять Европу

Украина в январе-мае 2018 года экспортировала в страны Евросоюза более 50 тыс. тонн мяса птицы, заняв третье место по объемам поставок данной продукции на европейский рынок.

Украинская курятина продолжает покорять Европу

Об этом сообщает prm.ua со ссылкой на статистическую службу Европейского союза - Eurostat.

При этом объем поставок украинской курятины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти вдвое – на 90,6%. В январе-мае 2017 года Украина поставила на европейский рынок 26,31 тыс. тонн продукции птицеводства.

Лидером среди импортеров курятины в ЕС является Таиланд, за первые 5 месяцев 2018 года эта страна поставила в ЕС 321,61 тыс. тонн курятины. На втором месте по данному показателю Таиланд – 123,89 тыс. тонн.


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