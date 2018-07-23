Трамп развязывает торговую войну, - Лагард

Общая сумма ущерба может составить свыше 400 миллиардов долларов. Об этом предупреждают эксперты Международного валютного фонда,

Как сообщает в понедельник, 23 июля, Deutsche Welle, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард во время двухдневной встречи министров финансов G20 в Буэнос-Айресе подчеркнула, в частности, что при наихудшем сценарии развития событий введение ввозных пошлин и другие ограничения свободной торговли могут повлечь снижение мирового ВВП на 0,5 процента, предупредила Лагард.

При этом эксперты МВФ разработали несколько прогнозов ввиду введенных Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий и ответные меры со стороны ЕС и Китая.

Наибольшее замедление темпов роста ВВП стоит ожидать в том случае, если все стороны торгового конфликта воплотят все анонсированные ограничительные мероприятия, отмечают в МВФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, новые американские пошлины на сталь и алюминий вступили в силу для ЕС Канады и Мексики 1 июня. Они составляют 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия.

В ответ на этот шаг 22 июня вступили в силу новые пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Они касаются, среди прочего, стали и изделий из нее, а также виски, арахисового масла, мотоциклов Harley Davidson и джинсов Levi's.