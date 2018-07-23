11:23 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ровенская АЭС подключила третий энергоблок

В понедельник утром, 23 июля, Ровенская атомная электростанция наконец-то подключила третий блок к энергосистеме страны после длительного и мучительного ремонта. Таким образом, начался 20-летний сверхпроектный период эксплуатации блока №3. 

Ровенская АЭС подключила третий энергоблок

Об этом сообщает Энергоатом.

Как отмечается, сейчас в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

Так, на блоке №4 Запорожской АЭС – 135 сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 71 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Ровенской АЭС – 16 сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 6 сутки среднего планового ремонта.

Кстати, решение о сверхпроектном периоде эксплуатации приняла Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) 16 июля по результатам проверки безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции.


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