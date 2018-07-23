Порошенко ветировал закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала

Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 23 июля, на сайте украинского парламента, законопроект №5495 возвращен с предложениями президента.

В то же время сами предложения президента к проекту закона на сайте ВР в данный момент отсутствуют.

Напомним, 3 июля за законопроект №5495 о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

Как сообщал УРА-Информ, согласно учтенным правкам ко второму чтению документа, существенно усилена административная и уголовная ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).