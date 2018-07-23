13:16 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199571:Polishuk

Порошенко ветировал закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 миллионов кубических метров в год и временном запрете экспорта дров.

Порошенко ветировал закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала

Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 23 июля, на сайте украинского парламента, законопроект №5495 возвращен с предложениями президента.

В то же время сами предложения президента к проекту закона на сайте ВР в данный момент отсутствуют.

Напомним, 3 июля за законопроект №5495 о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

Как сообщал УРА-Информ, согласно учтенным правкам ко второму чтению документа, существенно усилена административная и уголовная ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).


Поделиться
Читайте также:
 
Минсоцполитики вдвое сократило расходы на субсидии Туристы не летают. В Барселоне застряли украинцы Украина останется на евроатлантическом пути, несмотря на препятствия РФ, - Климпуш-Цинцадзе В ДТП в Хмельницкой области пострадали четыре человека - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив