Первый этаж Главпочтамта в Киеве сдадут в аренду

В электронной системе реализации имущества выставили на продажу право аренды первого этажа Главпочтамта в Киеве.
Об этом сообщается на сайте "ProZorro.Продажи".
Отметим, что начальная цена лота составляет 760 тыс. гривен, минимальный шаг увеличения цены - 40 тыс. гривен.
"Укрпочта" предлагает в аренду первый этаж Главпочтамта, общая площадь которого составляет 1510 квадратных метров.
Как говорится в сообщении, єлектросеть нуждается в реконструкции. Со стороны внутреннего двора есть складские помещения с рампой. Заезд во внутренний двор с улиц Крещатик и Бориса Гринченко.