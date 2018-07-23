19:34 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199613:roman_z

Первый этаж Главпочтамта в Киеве сдадут в аренду

В электронной системе реализации имущества выставили на продажу право аренды первого этажа Главпочтамта в Киеве.

Первый этаж Главпочтамта в Киеве сдадут в аренду

Об этом сообщается на сайте "ProZorro.Продажи".

Отметим, что начальная цена лота составляет 760 тыс. гривен, минимальный шаг увеличения цены - 40 тыс. гривен.

"Укрпочта" предлагает в аренду первый этаж Главпочтамта, общая площадь которого составляет 1510 квадратных метров.

Как говорится в сообщении, єлектросеть нуждается в реконструкции. Со стороны внутреннего двора есть складские помещения с рампой. Заезд во внутренний двор с улиц Крещатик и Бориса Гринченко.


Поделиться
Читайте также:
 
Сущенко на следующей неделе посетит украинский консул НБУ купит электромобилей на 2,8 миллионов гривен Нацбанк на вторник ослабил курс гривны За пожар в одесском лагере взялись международные эксперты
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив