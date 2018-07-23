09:58 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Объем газа в хранилищах Украины вырос

По состоянию на утро понедельника, 23 июля, объем газа, закачанного в подземные хранилища Украины увеличился до 12,301 миллиардов кубических метров.

Объем газа в хранилищах Украины вырос

Такие данные сегодня утром опубликовал "Укртрансгаз". По данным ведомства, за сутки в ПХГ Украины было закачано 50,41 миллионов кубических метров газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался. Компания также отметила, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,52 миллионов кубических метров газа, из Венгрии - 17,06 миллионов кубических метров газа, а из Польши - 2,59 миллионов кубических метров газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 39%.

Напомним, "Нафтогаз "предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года.

Как сообщал УРА-Информ, заявка на транзит природного газа через газотранспортную систему Украины выросла на 10%.


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