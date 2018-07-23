11:59 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в понедельник не изменился

В обменных пунктах Украины в понедельник, 23 июля 2018 года, наличный доллар не изменился по сравнению с предыдущим днем.

Наличный доллар в понедельник не изменился

Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,50 гривен, а евро можно купить по 31,15 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60 - 26,43, продажи 26,40 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3008, продажи - 26,5079 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,91, продажи - 30,83 - 31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,6545, продажи - 31,1523 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,831, продажи 4,236 за 10 рублей.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 20 июля 2018 года, наличный доллар не изменился по сравнению с предыдущим днем. Наличный евро набрал копейку. Таким образом доллар продавался по 26,50 гривен, а евро можно было купить по 31,04 гривен.


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