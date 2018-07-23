Минсоцполитики вдвое сократило расходы на субсидии

Согласно данным Госстата, в среднем размер помощи составил 100,7 гривен.

За июнь 2018 года, компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 609,2 млн домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 гривен.

Отметим, что с начала текущего года украинским домохозяйствам назначено субсидий на 667,3 млн грн, а в соответствующем периоде прошлого года – 2 млрд 740,3 млн гривен.

Также в первом полугодии 563,3 тысячам домохозяйств были назначены субсидии наличными на покупку сжиженного газа и твердого топлива.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, с начала года составила 553,7 миллионов гривен. Это в 4,5 раза или на миллиард 919 миллионов гривен ниже показателя января-мая 2017 года.