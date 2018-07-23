Лидеры G20 назвали ключевые угрозы для мировой экономики

Об этом сообщает издание DW.

Как утверждают министры, необходимо усилить диалог и усилия для уменьшения рисков и укрепления доверия между странами.

По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси, напряженность в торговле остается высокой и грозит дальнейшей эскалацией.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что Европа не может рассчитывать на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и должна сплотиться после того, как американский президент назвал Европейский союз "врагом" в вопросах торговли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти.