Грузия вводится систему накопительной пенсии

Он является частью пенсионной реформы, осуществляемой в стране для совершенствования существующей социальной системы. Как рассказала журналистам заместитель главы Министерства экономики и развития Грузии Екатерина Микабадзе, накопительная пенсионная система стала ответом именно на социальные вызовы, что позволит гражданам создать сбережения прямо пропорциональные зарплате, получаемой на протяжении лет, и предусматривает высокий коэффициент замещения пенсии - до 50%.

Этой реформой, в рамках которой государство существенно поможет населению страны в создании сбережений и, одновременно, будет способствовать росту социальной ответственности, мы создаем реальную основу для разрешения проблем, которые существуют с точки зрения справедливости и эффективности, - заявила Микабадзе, отметив,

что благодаря внедрению системы накопительной пенсии появится дополнительный финансовый ресурс, который станет "мощным толчком для развития рынка капитала.

Таким образом, согласно новой пенсионной системе, для каждого жителя Грузии будет открыт специальный пенсионный счет, на который по 2% от ежемесячной зарплаты будут начислять государство, работник и работодатель. Распространяться эта система будет как на граждан Грузии, так и на иностранных граждан, проживающих в стране на постоянной основе. К ней будут подключены и самотрудоустроенные лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Грузии пенсионный возраст для женщин определен с 60 лет, мужчин - с 65 лет. На сегодняшний день базовая фиксированная пенсия составляет 180 лари, это около 74 долларов в месяц.