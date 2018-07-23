Дороги областного значения отремонтируют за 11 миллиардов гривен, - Омелян

Об этом в понедельник утром,23 июля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, с 2018 года в Украине заработал Дорожный фонд, в котором удалось аккумулировать 50% из акциза на топливо.

Благодаря этому, говорит Омелян, указанные средства идут исключительно на ремонт дорог.

С этого года 35% из этого Дорожного фонда, это более 11 миллиардов гривен, переданы на областной уровень на дороги. Из этих 35% до 20% можно выделять на коммунальные дороги, то есть местные дороги в рамках населенного пункта, – отметил Омелян.

Глава Мининфраструктуры также подчеркнул, что уже в этом году Полтава получит полностью новую объездную дорогу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине на сегодняшний день план по ремонту дорог выполнен на половину. В разных регионах Украины ремонт дорог выполняется "по-разному". Вместе с тем больше половины планов уже выполнено. Об этом в воскресенье, 22 июля, во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.