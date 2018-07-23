11:32 23.07.2018 | Экономика | Новости
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Беларусь обогнала Украину и Россию по уровню реальной зарплаты

Жители Беларуси в прошлом году получали самые большие зарплаты среди всех стран Содружества Независимых Государств.

Беларусь обогнала Украину и Россию по уровню реальной зарплаты

При этом Беларусь опередила как Украину, так и России в этом показателе. Как сказано в специальном выпуске Высшей школы экономики, опубликованном в понедельник, 23 июля, в прошедшем году реальная заработная плата украинцев составляла 1073 долларов, россиян - 1550 долларов, а вот беларусы получали 1602 долларов.

В документе также указано, что при расчетах авторы использовали данные Всемирного банка, курсы валют и уровень инфляции в указанных странах. Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Напомним как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года выросла на 2,9% по сравнению с апрелем, до 8725 гривен, что в 2,3 раза больше уровня минимальной заработной платы.


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