21:58 22.07.2018 | Экономика | Новости
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В Великобритании выпустили памятную монету в честь пятилетия принца Джорджа

В Великобритании выпустили памятную монету, посвященную пятилетия принца Джорджа.

В Великобритании выпустили памятную монету в честь пятилетия принца Джорджа

Как сообщает в воскресенье, 22 июля, The Westminster Collection, сегодня принцу Джорджу, первенцу герцога и герцогини Кембриджских, исполняется пять лет.Чтобы отпраздновать день рождения Его Превосходительства принца Джорджа, Королевский монетный двор выпустил памятную монету в размере восемь фунтов стерлингов.

На обратной стороне монеты изображен святой Георгий, убивающий дракона копьем. На лицевой стороне изображен портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II.

При этом пятифунтовая монета зарегистрирована для самых важных королевских и исторических юбилеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, британская королевская семья опубликовала официальные фото с крестин третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских принца Луи. Фото были сделаны в Вестминстерской резиденции королевской семьи Кларенс-хаус.


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