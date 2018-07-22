19:59 22.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что план по ремонту дорог выполнен на 50%

В Украине на сегодняшний день план по ремонту дорог выполнен на половину.

Гройсман заверил, что план по ремонту дорог выполнен на 50%

В разных регионах Украины ремонт дорог выполняется "по-разному". Вместе с тем больше половины планов уже выполнено. Об этом в воскресенье, 22 июля, во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, были поставлены четкие задачи: темпы надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально. Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее, в сентябре, будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет, - отметил Гройсман.

Как сообщает пресс-служба правительсва, во вермя совещания было также отмечено, что лучше всего с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация плохая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине на сегодня 95% дорог находятся в состоянии, которые не соответствуют нормам. Среди областей с наихудшими дорогами, в частности Черкасская и Николаевская области.


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