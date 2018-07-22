12:19 22.07.2018 | Политика | Новости
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Франция пригрозила США ввести ответные санкции на металлы

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что СШа намеренно пытаются подорвать безопасность Европы своей жесткой протекционистской политикой. 

Франция пригрозила США ввести ответные санкции на металлы

Об этом передает AFP.

На профильном саммите в Буэнос-Айресе он заявил, что современная глобальная экономика не должна основываться на "законе джунглей", где интересы сильного государства являются приоритетными. Необходимо выстраивать многополярным взаимовыгодные торговые отношение, но не "душить" друг друга в борьбе за мировые рынки.

"Мы призываем США к разуму, соблюдению многосторонних правил и уважению партнеров", - резюмировал министр.

Месяц назад министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа ответит на американские пошлины на сталь и алюминий. Наши американские друзья должны знать, что если они примут агрессивное по отношению к ЕС решение, Европа не оставит это без реакции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз может ввести санкции против США за наложенные пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза


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