Европейцы стали чаще употреблять украинское мясо

Согласно опубликованной информации, всего за год Украине удалось увеличить показатели экспорта курятины в страны ЕС на 90 процентов. На сегодняшний день страна занимает 3 место в мировом рейтинге экспортеров мяса на рынки Евросоюза. Первенство в списке продолжают занимать Таиланд и Бразилия, которые ежегодно экспортируют мясных продуктов на более 1 млрд долларов.

Стоит отметить, что рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 13,2 процентов.

Напомним, что только за 5 месяцев этого года Украина экспортировала свинины на 2,13 млн долл. против 6,3 млн долл. за пять месяцев 2017 года. В общем показателе это примерно в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда этот показатель составил до 921 тыс тонн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вдвое увеличила экспорт товаров в Марокко.