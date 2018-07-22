06:00 22.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Европейцы стали чаще употреблять украинское мясо

С начала года Украина экпортировала на европейские рынки 50,1 тыс. тонн мяса птицы. Об этом свидетельствуют статистические данные Европейской комиссии.

Европейцы стали чаще употреблять украинское мясо

Согласно опубликованной информации, всего за год Украине удалось увеличить показатели экспорта курятины в страны ЕС на 90 процентов. На сегодняшний день страна занимает 3 место в мировом рейтинге экспортеров мяса на рынки Евросоюза. Первенство в списке продолжают занимать Таиланд и Бразилия, которые ежегодно экспортируют мясных продуктов на более 1 млрд долларов. 

Стоит отметить, что рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 13,2 процентов.

Напомним, что только за 5 месяцев этого года Украина экспортировала свинины на 2,13 млн долл. против 6,3 млн долл. за пять месяцев 2017 года. В общем показателе это примерно в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда этот показатель составил до 921 тыс тонн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вдвое увеличила экспорт товаров в Марокко. 


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