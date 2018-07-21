Украина существенно нарастила экспорт сахара

Согласно информации, источника в течении 7 месяцев было экпортировано 65 тыс тонн сахара. Основные потоки продукта традиционно идут на рынки Ближней и Средней Азии, страны Магриба, а также Африки.

"Основные поставки сахара в июне осуществлялись в Узбекистан - 51 процент и Ливию - 35 процентов. Также незначительные объемы были отправлены в Азербайджан - 5 процентов, Армении и Грузии - по 3 процента", - говорится на сайте ведомства.

Однако, если статистику брать за 10 месяц работы предприятий, то экспортируемые возможности упали на 32 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016-2017 годов.