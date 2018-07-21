16:49 21.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина существенно нарастила экспорт сахара

В январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов. Об этом  свидетельствуют данные ассоциации "Укрцукор".

Украина существенно нарастила экспорт сахара

Согласно информации, источника в течении 7 месяцев было экпортировано 65 тыс тонн сахара. Основные потоки продукта традиционно идут на рынки Ближней и Средней Азии, страны Магриба, а также Африки.

"Основные поставки сахара в июне осуществлялись в Узбекистан - 51 процент и Ливию - 35 процентов. Также незначительные объемы были отправлены в Азербайджан - 5 процентов, Армении и Грузии - по 3 процента", - говорится на сайте ведомства.

Однако, если статистику брать за 10 месяц работы предприятий, то экспортируемые возможности упали на 32 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016-2017 годов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за первое полугодие 2018 года Украина сумела экспортировать 44,4 тыс. тонн яиц в скорлупе, более чем на 39,99 млн долларов. 


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