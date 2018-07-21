21:00 21.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Американцы выкупают 50 процентов украинского шоколада - ГФС

Украина занимает первенство в рейтинге экпортеров шоколада на рынки США. Об этом передает Государственная фискальная служба Украины.

Американцы выкупают 50 процентов украинского шоколада - ГФС

Так, за первое полгодие на внутренние рынки США было продано шоколадного продукта на 9 млн долларов. Второе место в списке принадлежит Казахстану, общая сумма экспорта составила на 500 тыс долларов меньше, нежели в Соединенные штаты. 

Замыкает тройку приверженцев украинского шоколада Беларусь, которая потратиоа около 6 млн долларов на отечественный сладкий продукт.

Напомним, что товарооборот между Украиной и Германией в аграрном и пищевом секторе с начала 2018 года вдвое увеличился и 239 млн долларов. Стоит добавить, что за четыре месяца 2018 года аграрный экспорт в страны Европейского Союза вырос на 145 млн долларов в сравнении с 2017 годом – до 1,9 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов. 


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