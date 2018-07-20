10:33 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вступили в силу изменения порядка уплаты единого соцвзноса

В Украине вступили в силу изменения в Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В Украине вступили в силу изменения порядка уплаты единого соцвзноса

Как напоминает в пятницу, 20 июля, пресс-служба Государственной фискальной службы, в соответствии с новыми правилами расширяется перечень плательщиков единого взноса. В частности, с 1 января 2018 года плательщиками ЕСВ стали члены фермерского хозяйства.

Также были изменены и отчетные формы, в частности, "Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, надбавки, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и "Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса”.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине начал действовать закон № 2454-VIII, которым отложили введение в действие норм закона о жилищно-коммунальных услугах о водоснабжении, электричестве, газе и обращении с отходами. Соответствующий документ опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины".


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