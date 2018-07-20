Украинская АЄС начала работу на американском топливе

В Николаевской области Южная атомная электростанция начала свою роботу на топливных сборках американской компании Westinghouse.
Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Согласно недавно полученным сведениям, сейчас в активную зону энергоблока загружены 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR).
"Замечаний в процессе загрузки не обнаружено", - говорится в сообщении.
Кстати, ранее в упомянутом реакторе в смешанном цикле было топливо и российской компании ТВЭЛ. В общей сложности, Южно-Украинская АЭС частично пользуется топливом из Westinghouse на протяжении 13 лет.
При этом, в будущем ожидается, что на топливо из Westinghouse будет полностью переведен второй блок Южно-Украинской и четыре энергоблока Запорожской АЭС
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экологическая организация "Гринпис" продемонстрировала уязвимость АЭС перед нападением с воздуха.