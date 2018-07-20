11:31 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинская АЄС начала работу на американском топливе

В Николаевской области Южная атомная электростанция начала свою роботу на топливных сборках американской компании Westinghouse.

Украинская АЄС начала работу на американском топливе

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Согласно недавно полученным сведениям, сейчас в активную зону энергоблока загружены 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR).

"Замечаний в процессе загрузки не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кстати, ранее в упомянутом реакторе в смешанном цикле было топливо и российской компании ТВЭЛ. В общей сложности, Южно-Украинская АЭС частично пользуется топливом из Westinghouse на протяжении 13 лет.

При этом, в будущем ожидается, что на топливо из Westinghouse будет полностью переведен второй блок Южно-Украинской и четыре энергоблока Запорожской АЭС

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экологическая организация "Гринпис" продемонстрировала уязвимость АЭС перед нападением с воздуха.


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