Украина продолжает осваивать рынки стран Магриба

За первое полугодие удалось превысить прошлый экспортный показатель на 55 процентов. Посол Королевства Марокко в Украине госпожа Фауз Эль Ашаби считает, что торговые отношения стран северной Африки с Восточной Европой продолжают развиваться в положительной динамике. Украина, как и прежде, продолжает торговать черными и цветными металлами, зерном и продуктами растительности и удобрений.

"В январе-мае 2018 на 54,7% вырос экспорт в Марокко, в частности в 1,8 раза зерновых (685 тыс. Т., На 122 800 000. Долл.), В 3,2 г. Черных металлов и в 2,5 р. масла (4,1 тыс. т, на 17200000. долларов)", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за первое полугодие 2018 года Украина сумела экспортировать 44,4 тыс. тонн яиц в скорлупе, более чем на 39,99 млн долларов. Основными покупателями отечественных яиц являются страны региона MENA. ОАЭ за первое полугодие 2018 года импортировали украинских яиц на сумму 15,65 млн долларов. На втором месте Ирак, тут сумма меньше 7,3 млн долларов. Замыкает тройку лидеров Катар, туда импортировано на 3,8 млн долларов.