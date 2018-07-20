17:58 20.07.2018 | Экономика | Новости
100199413:roman_z

Трамп готов обложить пошлинами весь китайский импорт

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обложить пошлинами весь импортный товар из Китая на 500 миллиардов долларов США.

Трамп готов обложить пошлинами весь китайский импорт

Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, в прошлом году в США импортировали китайских товаров на 505,5 млрд долларов США, а экспортировали лишь на 129,9 млрд долларов.

"Я готов дойти до $500 млрд", - заявил Трамп, говоря о пошлинах.

"Я не хочу напугать их. Я хочу, чтобы они делали правильные вещи. Мне действительно нравится Си Цзиньпин, но это было несправедливо. Китай нас просто обдирает на протяжении многих лет" - подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ ранее, США представили новый список товаров из Китая общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%.


Поделиться
Читайте также:

  • В то время как Трамп отрицает всякую "слабость" перед Путиным, Москва воздерживается от всякой самоуверенности, пишут журналисты французского издания L'Express Аксель Жильден и Алла Шевелкина.

  • 43 страны отправляли в Китай пластиковый мусор для его дальнейшей переработки. В год Китай импортировал 7,35 млн тонн пластикового мусора, при этом треть отходов поступала из ЕС, передает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Штефани Лартц. Главными европейскими поставщиками мусора были Германия, Великобритания, Голландия, Франция и Бельгия. Самым крупным в мире экспортером пластиковых отходов были США. К такому выводу пришли исследователи Университета Джорджии, проанализировавшие базу статистических данных ООН по торговле.

  • Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

  • Европейский союз может ввести санкции против США за наложенные пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. 
 
Facebook заставит несовершеннолетних отказаться от соцсети В Египте открыли странный черный саркофаг - ВИДЕО Украинец привез из Бали привез экзотическое заболевание Роналду оставил почти 20 тысяч евро чаевых работникам в отеле
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив