Трамп готов обложить пошлинами весь китайский импорт

Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, в прошлом году в США импортировали китайских товаров на 505,5 млрд долларов США, а экспортировали лишь на 129,9 млрд долларов.

"Я готов дойти до $500 млрд", - заявил Трамп, говоря о пошлинах.

"Я не хочу напугать их. Я хочу, чтобы они делали правильные вещи. Мне действительно нравится Си Цзиньпин, но это было несправедливо. Китай нас просто обдирает на протяжении многих лет" - подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ ранее, США представили новый список товаров из Китая общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%.