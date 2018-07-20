Стало известно, кто стал рекордсменом по закупке украинского зерна - ФОТО

Согласно данным Минагрополитики, в 2017/2018 маркетинговом году украинские аграрии поставили на внешние рынки 394 тыс. тонн зерновых культур на 640 млн. долларов.

Отмечается, что транспортировка 99% всех зерновых происходило морским транспортом 39 млн тонн.

Больше всего отгрузили порты Черноморская, Одессы, Южного и Николаева. Еще 306 тыс. тонн было экспортировано железнодорожным транспортом и почти 80 тыс. тонн - автомобильным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт украинской продукции и услуг в сторону Нидерландов за прошлый 2017 год составил более 1,8 млрд долларов, что означает его поднятие на 61,7% сравнительно с предыдущим 2016 годом.