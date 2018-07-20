Размер субсидий для украинцев уменьшился почти на 40%

В июне 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 млн 609,2 тысяч домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 грн по сравнению с июнем 2017 года.

Всего, за первые полгода домохозяйствам назначено субсидий на 667,3 млн грн, а в соответствующем периоде прошлого года - 2 млрд 740,3 млн грн.

Кроме того, в первом полугодии 563,3 тысячам домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с таким же периодом 2017 года увеличилось на 6,8%.