15:29 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Перебои с питьевой водой откладываются

Акционерное общество "ДнепрАзот" 20 июля возобновило производство хлора.

Перебои с питьевой водой откладываются

Об этом сообщает пресс-служба "ДнепрАзота".

Отмечается, что в настоящее время завершились подготовительные работы к включению производства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", относительно действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к нехватке хлора для обеззараживания питьевой воды, Службой безопасности Украины в пятницу начата проверка.

Служба информировала, что администрация компании 15 июня прекратила производство и отгрузку жидкого хлора водоснабжающих предприятий, нарушив договорные обязательства и предварительно не предупредив.

Кроме того, СБУ проверяет обоснованность подорожания в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

"Киевводоканал" заявлял об угрозе срыва поставок питьевой воды в Украине. После сообщения "ДнепрАзота" об остановке производства хлора на водопроводно-канализационных предприятиях возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.

Антимонопольный комитет Украины может оштрафовать "Днепроазот" за отказ продавать свою продукцию. Штраф может составить 10% от дохода предприятия.


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