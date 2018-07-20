14:29 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Одесская область лидирует в развитии региональной экономики

За предыдущий год наилучшие показатели роста экономики показали Хмельницкая область, Киев и Одесская область. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Одесская область лидирует в развитии региональной экономики

Так, индекс валового регионального продукта Одесской области составил 106,6%, что на 4% выше средних показателей по Украине, впереди только Хмельницкая область – 109% и Киев – 107,4%.

В областной администрации Одессы стремительный рост региона объяснили сразу в нескольких отраслях: строительство, промышленность, внешняя и внутренняя торговля.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов рассказал, что почти на 20% возрос экспорт, на 14% – розничная торговля. За один год объемы строительства выросли вполовину. Всё это позволило нам подняться в общем рейтинге на семь позиций по сравнению с 2016 годом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины приняло решение направить 1 млрд гривен субвенции н развитие сельской медицины. Известно, что средства будут направлены на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи, в том числе и на закупку необходимого оборудования.


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