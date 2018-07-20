07:59 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ сохранил прогноз инфляции на 2018-2020 годы неизменным

Национальный банк Украины оставил прогноз инфляции на конец 2018 на уровне 8.9% и пересмотрел прогноз базовой инфляции в сторону понижения до 7.1%.

НБУ сохранил прогноз инфляции на 2018-2020 годы неизменным

Такие данные в пятницу утром, 20 июля, опубликовала пресс-служба НБУ в ежеквартальном "Инфляционном отчете" за июль 2018 года. Так, по данным регулятора, более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне 2018 нивелируется во втором полугодии усиления влияния проинфляционных факторов и оно будет сохраняться в течение еще трех кварталов 2019 года.

Таким образом, Национальный банк сможет вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона только в четвертом квартале 2019, - сообщили в пресс-службе, добавив, что на уровень инфляции в Украине во второй половине 2018 и в 2019 году будет давить ряд факторов.

Так, в конце 2018 ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышения административно регулируемых цен и тарифов за приближения цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета. В то же время, другие проинфляционные факторы будут иметь более фундаментальный характер.

Выше, чем ожидалось, уровень внутреннего спроса, в том числе - рост заработных плат и переводов от трудовых мигрантов.

Снижение интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран, и отсрочка получения финансирования по программе сотрудничества с МВФ.

Инфляционные ожидания, уровень которых превышает инфляционные цели Национального банка.

Вместе с тем на 2019-2020 годы регулятор прогнозирует, что инфляция остается без изменений. По анным центробанка потребительская инфляция составит 5.8% на конец 2019 года, а в 2020 году замедлится до 5.0% и, таким образом, достигнет центрального значения целевого диапазона (5.0% ± 1 в. п.).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июля 2018 Национальный банк Украины сообщил, что оставил прогноз инфляции на конец 2018 неизменным на уровне 8,9%.


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