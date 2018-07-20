12:32 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк прогнозирует дефицит бюджета в ближайшие годы

Национальный банк Украины прогнозирует дефицит бюджета в 2019 и 2020 годах на уровне не более 1,5% ВВП.

Нацбанк прогнозирует дефицит бюджета в ближайшие годы

Это связано с приближением периода пиковых выплат по внешнему государственному долгу в условиях роста процентных ставок на внешних рынках и завершение программы с Международным валютным фондом в 2019 году, что создает предпосылки к проведению более жесткой фискальной политики. В этот период дефицит бюджета для базового сценария прогнозируется в размере не выше 1,5% ВВП, а первичное сальдо останется положительным. Такие данные представил в пятницу, 20 июля, регулятор в июльском "Инфляционном отчете" НБУ.

При этом в Центробанке считают, что государственный и гарантированный долг в процентах к ВВП будет снижаться в течение всего прогнозного периода. Этому будут способствовать высокие темпы роста номинального ВВП, умеренная волатильность обменного курса, а также постепенное сокращение внешней задолженности на фоне значительных выплат государственного сектора.

В отчете также указано, что в нынешнем году Национальный банк ожидает поступление около двух миллиардов долларов от МВФ, получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка, а также размещения еврооблигаций правительством.

В то же время Нацбанк снизил прогноз по международным резервам на конец 2018 года и на будущие два года, что по его мнению, позволит увеличить международные резервы до 20,7 миллиардов долларов на конец 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк ожидает во втором квартале рост ВВП на уровне 3,2%.


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