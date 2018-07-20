Наличный доллар в пятницу не изменился

Наличный евро набрал копейку. Таким образом сегодня доллар продается по 26,50 гривен, а евро можно купить по 31,04 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,55 - 26,41, продажи 26,40 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2998, продажи - 26,5094 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,75, продажи - 30,75 - 31,75 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5130, продажи - 31,0448 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,110, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,815, продажи 4,237 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 19 июля 2018 года, наличный доллар набрал 16 копеек. Наличный евро повысился на 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,50 гривен, а евро можно было купить по 30,99 гривен.