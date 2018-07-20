13:32 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Мировое соглашение с "Газпромом" по уже принятым в Стокгольме решениям невозможно, - Витренко

"Мировое соглашение" "Нафтогаза Украины" с российским "Газпромом" возможно только по недавно поданным жалобам в Стокгольмский арбитраж.

Мировое соглашение с

Его условием является внесудебная уплата российским монополистом более 12 миллиардов долларов компенсации. Об этом в пятницу 20 июля, на своей странице в Facebook заявил коммерческий директор НАКа Юрий Витренко.

Он также отметил, что кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение уже принято, у НАК с "Газпромом" есть новые арбитражные процессы. Российская компания требует расторгнуть или изменить текущие договоры, а "Нафтогаз" - компенсировать убытки из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража, - пояснил коммерческий директор, добавив, что "Газпром" отказывается поставлять газ и пересматривать транзитный тариф, а также нарушает обязательства по поддержке определенного давление в газотранспортной системе на выходе в Украину.

Ппозиция НАК заключается в том, что этот процесс не может задерживать трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа через Украину после 2019 года. Если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство "Северного потока-2", как политического и антиконкурентного проекта, – пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае урегулирования спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитражном суде РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины.


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