14:56 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин будет контролировать деньги состоятельных граждан

В Министерстве финансов Украины разработали проект закона, который предусматривает усиление контроля налоговой службы за деньгами граждан, которые считаются богатыми.

Минфин будет контролировать деньги состоятельных граждан

Согласно новому закону, для определения плательщика с высокими доходами, разработали три критерия.

В первой из них, плательщик - конечный бенефициар крупного налогоплательщика. В следующем этапе, плательщик прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала акций или права голоса налогового резидента иностранного государства с доходами свыше одного млн евро в год. И наконец, годовой доход лица - более 50 млн грн.

Эти данные будут зафиксированы в государственном реестре. За несвоевременную подачу деклараций, документ предусматривает штрафы в 10% от суммы налога на доходы физлиц.

Еще одно новшество - налоговики смогут дольше проверять декларации богачей - в течение десяти лет со дня подачи декларации.

Если закон поддержат, он вступит в силу уже с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну подержанных автомобилей.


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