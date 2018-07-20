Контроль над деньгами богатых украинцев могут усилит

Министерство финансов Украины разработал законопроект, который вводит усиленный контроль над средствами состоятельных людей в стране. Как пишет Экономическая правда, по мнению финансового ведомства налогоплательщик с высокими доходами - это тот, кто соответствует одному из следующих критериев:

плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика;

плательщик напрямую или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций налогового резидента другого государства с доходами более миллиона в год, предшествующий отчетному;

плательщик получает годовой доход в размере более 50 миллионов гривен.

Если налогоплательщик имеет статус лица с большими доходами, это будет отображаться в государственном реестре.

Для богатых украинцев законопроект также вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа составит 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины оценил объем прямых иностранных инвестиций, которые были осуществлены за счет средств украинского происхождения в 2010-2017 годах. Речь идет о так называемых round tripping инвестициях, что означает вывод резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну в виде ПИИ. Как отметили в НБУ, для этого регулятор проанализировал все инвестиции за последние семь лет и выделены случаи, в которых конечным контролирующим инвестором является резидент Украины.