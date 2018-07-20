13:59 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Контроль над деньгами богатых украинцев могут усилит

С 1 января 2019 года богатые украинцы могут оказаться под усиленным контролем налоговиков.

Контроль над деньгами богатых украинцев могут усилит

Министерство финансов Украины разработал законопроект, который вводит усиленный контроль над средствами состоятельных людей в стране. Как пишет Экономическая правда, по мнению финансового ведомства налогоплательщик с высокими доходами - это тот, кто соответствует одному из следующих критериев:

плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика;

плательщик напрямую или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций налогового резидента другого государства с доходами более миллиона в год, предшествующий отчетному;

плательщик получает годовой доход в размере более 50 миллионов гривен.

Если налогоплательщик имеет статус лица с большими доходами, это будет отображаться в государственном реестре.

Для богатых украинцев законопроект также вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа составит 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины оценил объем прямых иностранных инвестиций, которые были осуществлены за счет средств украинского происхождения в 2010-2017 годах. Речь идет о так называемых round tripping инвестициях, что означает вывод резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну в виде ПИИ. Как отметили в НБУ, для этого регулятор проанализировал все инвестиции за последние семь лет и выделены случаи, в которых конечным контролирующим инвестором является резидент Украины.


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