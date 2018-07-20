Из-за "евроблях" Украина ежегодно будет терять два миллиарда

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на заключение Кабинета Министров Украины.

В нем говорится о поддержке проекта закона, призванного снизить акцизы на растаможку автомобилей с иностранной регистрацией.

Однако правительство отмечает, что из-за его принятия госбюджет ежегодно будет терять 2 млрд грн. При этом к законопроекту не поданы предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета.

Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых автомобилей.

Как сообщал "УРА-Информ", 13 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. Базовые ставки акцизного налога теперь будут такими: 50 евро - для автомобилей с бензиновым двигателем, 75 евро - с дизельным. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.