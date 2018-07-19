Впервые за полгода в еврозоне выросла инфляция

Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные в среду, 18 июля. По данным ведомства, темпы роста ускорились по сравнению с майскими 1,9% и достигли отметки в 2% впервые с февраля 2017 года.

Целевой показатель Европейского центрального банка для инфляции составляет немногим менее 2% в годовом выражении.

Опубликованные в среду данные совпали как с предварительными показателями, так и со средним прогнозом аналитиков.

В Управление подчеркнули, что усиление инфляции в еврозоне связано с ускорением темпов роста стоимости энергоносителей и продуктов питания, которые подорожали на 8% (6,1% в мае). Кроме того, стоимость продуктов питания, алкоголя и табака увеличились на 2,7% (2,5%).

Тем временем, рост цен на услуги замедлился до 1,3% с 1,6%, а потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя, замедлили рост в прошлом месяце до 0,9% в годовом выражении с 1,1% в мае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за последние шесть месяцев 2018 года инфляция в Украине достигла показателя в 12,6 процентов. Согласно опубликованной информации на официальном сайте Госстата, потребительские цены в июне 2018 года по сравнению с маем месяцем не изменились, но с январе средний показатель роста цен по стране составил 4,4 процента.