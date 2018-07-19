В Конституционном суде ФРГ отклонили жалобу экологов на "Северный поток-2"

В четверг, 19 июля, Конституционный суд Германии объявил, что он не принял иск экологов к рассмотрению. Причиной этому является то, что строительство "Северного потока-2" может повредит флоре и фауне Балтийского моря.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного суда в Карлсруэ.
Отметим, что Nabu не удалось убедить Федеральный конституционный суд в том, что решение земельного Высшего административного суда требует проверки. Также истцы не смогли доказать, что суд предыдущей инстанции нарушил конституцию Германии.
По предварительным данным, организация указывает на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода.Однако, Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной степени объяснить свою позицию.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца.