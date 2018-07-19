В конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Его автором является сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо. Как сказано на сайте политика, такие меры позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России.

При этом он уверен, что такие страны, как Германия должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его.

Напомним, в адрес "Северного потока-2" ранее выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что из-за поддержки газопровода Германия стала "заложницей" России.

Как сообщал УРА-Информ, немецкий канцлер Ангела Меркель в ответ сказала, что страна не зависит от других государств в принятии решений.

"Северный поток 2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 километров. Газопровод является расширением "Северного потока", который предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.