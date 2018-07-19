16:29 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Киев снова решили отправить баржу с арбузами

Первого-восьмого августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлена первая в этом сезоне баржа с 500 тоннами этого продукта.

В Киев снова решили отправить баржу с арбузами

Как сообщает пресс-служба "НИБУЛОН", завершились переговоры генерального директора компании  Алексея Вадатурского с президентом кооператива "Южный союз" Александром Синенком, во время которых было договорено, первого-восьмого августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлено первое в этом сезоне несамоходное судно с 500 тоннами сладкой ягоды. А уже с 15 августа первая партия арбузов будет доставлена на полки столичных магазинов.

Как известно, в прошлом году таким же образом, по Днепру, уже доставляли партии арбузов в Киев для продажи.

Однако, событие превратилось в настоящий мэм. Так, в течение недели вся страна следила за путешествием арбузов в интернете, а пользователи соцсетей создали не одну фотожабу.

Как сообщал "УРА-Информ", исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала не переедать фруктов и овощей летом.


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