16:08 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские пчеловоды стали продавать меньше меда в Европу

Поставки меда в страны Европы в первом полугодии 2018 г. сократился на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составив практически 17 тис.тонн общей стоимостью 37 млн. долларов. В сравнении с таким же периодом 2016 годом прирост составил 12%.

Украинские пчеловоды стали продавать меньше меда в Европу

Об этом сообщила национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на данные ГФС, ГССУ.

ЕС продолжает лидировать среди основных покупателей украинского меда. ТОР-3: Германия (32%), Польша (17%), Бельгия (12%).

Дополнительная квота на беспошлинную поставку украинского меда в страны Евросоюза (2,5 тыс. тонн) будет открыта с 1 октября текущего года.

Основная квота (5,4 тыс.тонн) была выбрана в первые 11 дней 2018 года. На внеквотный объём действует пошлина в размере - 17,3%.

Напомним, в 2017 году из Украины в страны Евросоюза было экспортировано порядка 48 тыс. тонн меда.


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