Украинские пчеловоды стали продавать меньше меда в Европу

Поставки меда в страны Европы в первом полугодии 2018 г. сократился на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составив практически 17 тис.тонн общей стоимостью 37 млн. долларов. В сравнении с таким же периодом 2016 годом прирост составил 12%.
Об этом сообщила национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на данные ГФС, ГССУ.
ЕС продолжает лидировать среди основных покупателей украинского меда. ТОР-3: Германия (32%), Польша (17%), Бельгия (12%).
Дополнительная квота на беспошлинную поставку украинского меда в страны Евросоюза (2,5 тыс. тонн) будет открыта с 1 октября текущего года.
Основная квота (5,4 тыс.тонн) была выбрана в первые 11 дней 2018 года. На внеквотный объём действует пошлина в размере - 17,3%.
Напомним, в 2017 году из Украины в страны Евросоюза было экспортировано порядка 48 тыс. тонн меда.