Украина не боится никаких российских санкций, - Гройсман

Столько вреда, сколько сделала Россия в отношении Украины, суверенного европейского государства, даже тяжело переоценить. Об этом в четверг, 19 июля, во время рабочей поездки в Киевскую область заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его данным, более десяти тысяч людей убиты, почти 40 тысяч человек ранены, миллион 700 тысяч перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции?, - сказал глава правительства во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Гройсман отметил, что России не санкции нужно вводить, а выводить свои войска из Украины.

Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция, - подчеркнул премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Российской Федерации начало разрабатывать списо санкций против Украины. В него могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний. Как сообщает издание "Коммерсантъ", журналисты которого ссылаются на свои источники в российском правительстве, новые меры готовят в рамках плана по снижению влияния санкций на российскую экономику.