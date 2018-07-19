13:55 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Снятие моратория на продажу земли добавит более 1% роста ВВП - Всемирный банк

Снятие моратория на продажу земель В Украине важно для стимулирования экономического развития.

Снятие моратория на продажу земли добавит более 1% роста ВВП - Всемирный банк

Это добавит более 1% роста ВВП. Такое мнение в четверг, 19 июля, на пресс-конференции высказала директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен. По ее словам, неэффективность управления государственными землями сегодня наносит серьезный урон для правительства.

Если государственные земли будут управляться эффективно, то это даст 60 миллионов долларов дополнительных поступлений местным бюджетам ежегодно, - уверена она.

Кроме того, отметила Кахконен, если будет снят мораторий на продажу земель, то это позволит получить прибыль пенсионерам. Более того, это снятие моратория является важным для стимулирования экономического развития - более 1% увеличения ВВП, - сказала Сату Кахконен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае ВБ заявлял, что нынешний мораторий на продажу сельхозземли обходится экономике Украины в миллиарды долларов потерянной производительности и отчислений в бюджет. Безусловные преимущества украинской экономики не реализованы, поскольку существует мораторий.


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