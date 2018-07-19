09:59 19.07.2018 | Экономика | Новости
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Россия намерена заморозить счета сотен украинских компаний на своей территории - СМИ

Правительство Российской Федерации начало разрабатывать список санкций против Украины.

Россия намерена заморозить счета сотен украинских компаний на своей территории - СМИ

В него могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний. Как сообщает издание "Коммерсантъ", журналисты которого ссылаются на свои источники в российском правительстве, новые меры готовят в рамках плана по снижению влияния санкций на российскую экономику.

Физические лица, которые могут попасть под санкции, это украинские бизнесмены, чиновники и политики. Среди возможных мер - блокировка их активов в России и запрет на вывод денег, - рассказал источник,

По его данным санкции введут в соответствии с указом, который президент Владимир Путин подписал в начале июня. При этом такие действия являются ответом на подобные действия со стороны Киева. По данным газеты, российские ограничения могут коснуться компаний, производящих удобрения.

Вместе с тем эксперты рынка подчеркнули, поставки этой продукции в Россию из Украины незначительны, а экспорт российских удобрений в страну блокируется санкциями со стороны Киева.

Напомним, в марте Евросоюз официально продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России до 15 сентября 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, эти санкции ограничивают доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, которые действуют за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм. Также введен запрет на экспорт и импорт оружия, на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.


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