Прокуратура сообщила о подозрении, задержанному на взятке, Владимиру Москалю - ФОТО

Прокурор области Юрий Квяткивский объявил ему о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. В настоящее время решаются вопросы об избрании нарушителю меры пресечения. Как сообщила пресс-служба Львовской прокуратуры, Москаля задержали на Сколевском кладбище на очередной неправомерной выгоде накануне вечером прсле восьми часов.

Он требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тысяч гривен. В эту сумму, в частности, включена стоимость нотариальных услуг - 8700 гривен.

Теперь ему грозит до десяти лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а такой конфискация имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Сколе Львовской области 18 июля на взятки задержали Владимира Москаля.