08:39 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Польша профинансирует выращивание малины в Украине

Министерство иностранных дел Польши предоставит помощь украинским сельхозпроизводителям, которые готовы заняться выращиванием малины.

Польша профинансирует выращивание малины в Украине

На реализацию этого проекта ведомство выделяет более 60 тыс. евро, передает портал agroday.com.ua.

В частности будущим украинским производителям этой ягоды предоставят 70 тыс. саженцев малины, экологические СЗР, оборудования, а также обучение от экспертов в области закладки плантации и ухода за ней.

В ведомстве уточнили, что проект выполняет более образовательную функцию и не является системным. Также в министерстве подчеркнули, что субсидия назначается сельскому населению западной Украины для развития малого и среднего предпринимательства в сфере плодоводства и садоводства.

По мнению экспертов, Украина в последние несколько лет стала одним из крупных производителей этой ягоды и конкурирует с Польшей в этом сегменте аграрного производства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза с начала 2018 года увеличился почти на 14 процентов. Годом ранее показатели были намного хуже и составляли 2,8 млрд долларов.


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