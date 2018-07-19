11:17 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ провел ряд проверок работы пунктов обмена валют

Национальный банк Украины с начала гола проверил 506 структурных подразделений не банковских финансовых учреждений.

НБУ провел ряд проверок работы пунктов обмена валют

Проверялось соблюдение порядка организации и осуществления валютно-обменных операций в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях.

Как сообщила в четверг, 19 июля, пресс-службы НБУ, в частности, были выявлены ряд недоставков, основные из которых, это не предоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документального оформления, а также несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

Во время проведения проверок пунктов обмена валют сотрудники Национального банка выявили 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и городе Киев, - рассказали в НБУ, добавив, что вся информация была предоставлена правоохранительным органам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, которые охватываются его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки.


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