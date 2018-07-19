Нацбанк на четверг ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 19 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2630,3338 грн;
100 евро - 3054,0806грн;
10 российских рублей - 4,1817 грн.
При этом регулятор установил на 19 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1034.637250;
Серебро - 13.336257;
Платина - 697.679295;
Палладий - 773.789750.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 18 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2622,1563 грн;
100 евро - 3069,7584 грн;
10 российских рублей - 4,1998 грн.
Как сообщ УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.