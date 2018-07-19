Наличный доллар в четверг еще немного повысился

Наличный евро повысился на 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,50 гривен, а евро можно купить по 30,99 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60 - 26,40, продажи 26,40 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2777, продажи - 26,5049 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,78, продажи - 30,75 - 31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4598, продажи - 30,9929 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,130, продажи - 4,110 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,813, продажи 4,242 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 18 июля 2018 года, наличный доллар набрал пять копеек.

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,33 гривен, а евро можно было купить по 30,87 гривен.