Лекарства в Украине в следующем году будут закупать через Prozorro, - Супрун

Согласно документу с 2019 года медицинские учреждения Украины будут закупать все лекарства по международному классификатору GMDN, который в дальнейшем интегрируют в систему Prozorro. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, это позволит медицинским учреждениям упростить процесс закупок и сделает невозможной коррупцию.

По данным ведомства, до сих пор медицинские учреждения могли манипулировать техническими характеристиками и завышать цены закупок лекарств, однако с внедрением единого классификатора делать это будет невозможно. При этом заместитель министра Максим Нефедов заявил, что введение единой классификации медицинских изделий и интеграция ее в Prozorro позволит четко определять, какое именно медицинское изделие закупается и какие характеристики оно должно иметь.

В свою очередь исполняющая обязанности министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун отметила, что сделан еще один шаг навстречу современному здравоохранению в Украине.

Мы входим в единое медицинское пространство с Европой и всем миром. Это большой прорыв. Мы первыми из всех стран, вышедших из-под оккупации советов, внедряем международный классификатор для медицинских изделий, - пояснил Супрун.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что Украина вскоре перейдет на 100% закупку лекарств через украинскую структуру в 2019 году. В данный момент необходимо создать такой механизм в Украине, который безупречно смог бы закупать лекарства по международным стандартам, - отметила она.