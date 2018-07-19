Канада намерена запустить новый проект финансовой поддержки Украины

Соответствующие данные передает Минэкономразвития.

Отметим, что эти деньги будут направлены на развитие предпринимателей и предпринимательства в Украине. Один из приоритетов - развитие женского предпринимательства.

По данным министерства, Канада пока реализует 11 проектов международной технической помощи Украине, общий бюджет которых составляет 137 500 тыс. канадских долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Польши предоставит помощь украинским сельхозпроизводителям, которые готовы заняться выращиванием малины. На реализацию этого проекта ведомство выделяет более 60 тыс. евро. В частности будущим украинским производителям этой ягоды предоставят 70 тыс. саженцев малины, экологические СЗР, оборудования, а также обучение от экспертов в области закладки плантации и ухода за ней.