12:58 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Канада намерена запустить новый проект финансовой поддержки Украины

Власти Канады запускают в реализацию проект поддержки Украины на 30 млн долларов, одним из приоритетов которого является развитие женского предпринимательства.

Канада намерена запустить новый проект финансовой поддержки Украины

Соответствующие данные передает Минэкономразвития.

Отметим, что эти деньги будут направлены на развитие предпринимателей и предпринимательства в Украине. Один из приоритетов - развитие женского предпринимательства.

По данным министерства, Канада пока реализует 11 проектов международной технической помощи Украине, общий бюджет которых составляет 137 500 тыс. канадских долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Польши предоставит помощь украинским сельхозпроизводителям, которые готовы заняться выращиванием малины. На реализацию этого проекта ведомство выделяет более 60 тыс. евро. В частности будущим украинским производителям этой ягоды предоставят 70 тыс. саженцев малины, экологические СЗР, оборудования, а также обучение от экспертов в области закладки плантации и ухода за ней.


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