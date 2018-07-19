13:54 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Появились подробности правил оплаты коммунальных услуг

С начала мая 2019 года может быть установлен предельный размер платы за абонентское обслуживание в расчете на одного человека для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам.

Появились подробности правил оплаты коммунальных услуг

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован для общественного обсуждения.

Так, плата за абонентское обслуживание определяется отдельно для услуг поставки тепла и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращения с бытовыми отходами.

Абонплата рассчитывается по формуле и зависит от минимальной заработной платы, среднего количественного состава домохозяйства, коэффициента возмещения домохозяйством расходов, понесенных исполнителем при предоставлении этих услуг.

К слову, размер абонплаты является результатом умножения указанных показателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в большинстве стран Европы стоимость государственых услуг на электроэнергию и отопление в разы больше, чем в Украине. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, опубликовала статистическую информацию об Украине и европейских институтов об использовании гражданами энергоресурсов и обеспеченнии коммунальных услуг.


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