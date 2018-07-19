Появились подробности правил оплаты коммунальных услуг

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован для общественного обсуждения.

Так, плата за абонентское обслуживание определяется отдельно для услуг поставки тепла и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращения с бытовыми отходами.

Абонплата рассчитывается по формуле и зависит от минимальной заработной платы, среднего количественного состава домохозяйства, коэффициента возмещения домохозяйством расходов, понесенных исполнителем при предоставлении этих услуг.

К слову, размер абонплаты является результатом умножения указанных показателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в большинстве стран Европы стоимость государственых услуг на электроэнергию и отопление в разы больше, чем в Украине. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, опубликовала статистическую информацию об Украине и европейских институтов об использовании гражданами энергоресурсов и обеспеченнии коммунальных услуг.