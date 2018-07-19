07:57 19.07.2018 | Экономика | Новости
100199215:Polishuk

К санкциям по Крыму присоединились еще пять стран, - Могерини

На сегодняшний день к санкциям против оккупации Россией Крыма присоединились еще пять стран.

К санкциям по Крыму присоединились еще пять стран, - Могерини

Это Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, опубликованном в среду вечером, 18 июля.

При этом она подчеркнула, что страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны присоединились к декларации. Ее также поддержали Украина и Грузия.

Страны, присоединившиеся к санкциям, гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать решению Совета ЕС относительно санкций, - отметила Морегини, добавив, что санкции касаются запрета на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, инвестиций в Крым, экспорта определенных товаров и технологий для крымских компаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае Комитет постоянных представителей Европейского союза одобрил и внес правки в список персональных санкций против граждан Российской Федерации, которые были организаторами незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция задержала городского голову Сколе Львовской области В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения На севере Ирака прогремела серия взрывов, есть пострадавшие Депутат Журжий намерен отказаться от мандата
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив