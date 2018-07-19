К санкциям по Крыму присоединились еще пять стран, - Могерини

Это Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, опубликованном в среду вечером, 18 июля.

При этом она подчеркнула, что страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны присоединились к декларации. Ее также поддержали Украина и Грузия.

Страны, присоединившиеся к санкциям, гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать решению Совета ЕС относительно санкций, - отметила Морегини, добавив, что санкции касаются запрета на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, инвестиций в Крым, экспорта определенных товаров и технологий для крымских компаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае Комитет постоянных представителей Европейского союза одобрил и внес правки в список персональных санкций против граждан Российской Федерации, которые были организаторами незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.